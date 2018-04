Außenminister Maas besucht Jordanien. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Außenminister Heiko Maas setzt seinen Jordanien-Besuch fort. Es stehen dabei Gespräche über die Kriege in Syrien und im Jemen, die Flüchtlingspolitik und den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern an. Der Politiker trifft den jordanischen Außenminister Ayman Safadi und Prinz Faisal bin al-Hussein.



Anschließend besucht er das zweitgrößte Flüchtlingscamp Jordaniens in al-Asrak und die rund 300 Bundeswehrsoldaten, die sich von Jordanien aus am Kampf gegen die Terrormiliz IS beteiligen.