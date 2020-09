In Libyen kommt es immer wieder zu Luftangriffen. Archivbild

Quelle: Hamza Turkia/XinHua/dpa

Die EU-Außenminister beraten heute bei einem Sondertreffen in Brüssel über die Krisenherde in Nahost und Libyen. Von dem Treffen soll vor allem ein Signal der Geschlossenheit ausgehen. Die EU hatte in beiden Konflikten versucht, ihre diplomatischen Kanäle zu nutzen.



"Als Europäer haben wir zu allen Seiten belastbare diplomatische Kanäle. Einfluss nehmen können wir nur, wenn wir unser Gewicht gemeinsam in die Waagschale werfen", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor dem Treffen.