US-Präsident Donald Trump will sich Ende der Woche in Südkorea mit Präsident Moon Jae treffen. Sie wollen über das weitere Vorgehen im Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm beraten. Im Anschluss an den G20-Gipfel in Japan werde Trump am Samstag nach Seoul reisen, teilte Moons Büro mit.



Im Mittelpunkt stehen demnach die Bemühungen um einen dauerhaften Frieden durch die "komplette Denuklearisierung" der koreanischen Halbinsel. Damit ist die atomare Abrüstung Nordkoreas gemeint.