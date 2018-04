Wirtschaftsminister Altmaier fliegt zu Gesprächen in die USA. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fliegt heute nach Washington. Am Montag und Dienstag plant Altmaier dann Gespräche mit Vertretern der US-Regierung. In erster Linie geht es dabei um die Strafzölle auf Stahl und Aluminium, die US-Präsident Donald Trump angeordnet hat.



Die US-Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium sollen an diesem Freitag in Kraft treten. Offiziell begründet Trump die Maßnahme mit sicherheitspolitischen Interessen.