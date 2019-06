Heiko Maas ist auf einer Krisen-Mission in Nahost. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat bei einem Kurzbesuch im Irak angesichts zunehmender Spannungen in der Krisenregion zur Deeskalation aufgerufen. "Die Gefahr, dass Fehlkalkulationen, Missverständnisse, Provokationen in einer höchst angespannten Region zu unabsehbaren Folgen führen, ist klar vorhanden", sagte er in Bagdad.



Bei seinem aus Sicherheitsgründen nicht angekündigten Besuch will Maas mit Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi und Präsident Barham Salih über die USA-Iran-Krise sprechen.