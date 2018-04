Shinzo Abe wird im April Trump in Florida treffen. Quelle: kyodo

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe will im April mit US-Präsident Donald Trump über die angekündigten Strafzölle sowie das umstrittene Atom-und Raketenprogramm Nordkoreas beraten.



Mit Blick auf das geplante Treffen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un sagte Abe, man müsse auf Nordkorea weiter Druck ausüben. Ein weiteres Thema bei dem Treffen mit Trump werde die Entführung von 17 Japanern durch Nordkorea in den 1970er und 1980er Jahren sein, so Abe.