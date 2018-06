Liu He (l) und Wilbur Ross in Peking. Quelle: Andy Wong/AP Pool/dpa

Nach einem Gespräch zwischen dem chinesischen Vize-Premierminister Liu He und US-Handelsminister Wilbur Ross hat China ein deutliches Warnsignal an die USA abgegeben.



Das Handelsabkommen, über welches derzeit verhandelt wird, werde "nicht in Kraft treten", wenn Washington angedrohte Zölle auf chinesische Importe erlasse. Das teilte die chinesischen Regierung mit. Diese Woche hatte die US-Regierung überraschend angekündigt, nun doch Zölle auf chinesische Importe erheben zu wollen.