Sigmar Gabriel und Mevlüt Cavusoglu kommen zusammen. Quelle: Cam Ozdel/AP/dpa

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) empfängt seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu am Samstag in seiner Heimat Goslar. Die Einladung ist nach Darstellung des Auswärtigen Amtes Teil der beiderseitigen Bemühungen, die deutsch-türkischen Beziehungen allmählich wieder in "ein besseres Fahrwasser" zu bringen.



Bei den Gesprächen soll es den Angaben zufolge auch um schwierige Themen gehen, etwa um den Fall des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel sowie um weitere Haftfälle.