In Kiew sind Verhandlungen über eine Osterwaffenruhe in der Ostukraine vorerst gescheitert. Am kommenden Mittwoch werde ein neuer Versuch unternommen, heißt es von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.



Die Konfliktparteien weisen sich gegenseitig die Verantwortung für das Scheitern der Gespräche zu. In dem blutigen Konflikt zwischen Regierungssoldaten und prorussischen Separatisten sind nach UN-Angaben seit 2014 mehr als 13.000 Menschen getötet worden.