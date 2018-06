Die Eltern müssen sich vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Ehepaar hat vor dem Amtsgericht Augsburg zugegeben, seine fünf Kinder monatelang völlig vernachlässigt zu haben. Die 30- bzw. 37-jährigen Eltern sollen ihre ein bis neun Jahre alten Kinder in deren Zimmer einsperrt haben. Dort mussten diese teils auch urinieren.



"Ich habe nie gedacht, dass ich meine Kinder psychisch und seelisch so kaputt mache", sagte der Vater unter Tränen. Als Grund nannte er zahlreiche Überstunden als Busfahrer, seine Partnerin gab eine Schwangerschaftsdepression an.