Jetzt heißt es: Geld in die Hand nehmen. Was nicht verhindert, dass das gesamte Verkehrssystem an die Grenzen der Belastbarkeit gerät. Der Schlüssel, so Lutz, liege darin, neue Kapazitäten zu schaffen - bei den Fahrzeugen, beim Personal und Material an der Schiene. Bei der Neubaustrecke München-Berlin etwa erziele die Bahn Traumwerte in Sachen Pünktlichkeit. Aber eben nur da: Bei einer Neubaustrecke sind natürlich keine Baustellen notwendig, dort greifen die Prozesse ineinander.