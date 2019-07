Das Handwerkszeug eines Friseurs. Archivbild

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Verbraucher in Deutschland müssen für Haarschnitte mehr Geld ausgeben. Frauen bezahlten 2018 für einen Nasshaarschnitt im Schnitt 29,70 Euro und Männer 22,90 Euro. Das geht aus einer Analyse im Auftrag des Kosmetikkonzerns Wella hervor.



Der Preis bei den Frauen ist gemessen am Vorjahr um 9,2 Prozent geklettert und bei den Männern um 8,0 Prozent. Die Preissteigerung ergebe sich auch daraus, dass die Personalkosten gestiegen seien, so der Zentralverband des Friseurhandwerks.