Der Regierungs-Airbus A340 "Konrad Adenauer". Archivbild

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Nach viermonatiger Generalüberholung fliegt der Ende November mit Kanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenos Aires gestrandete Regierungsflieger "Konrad Adenauer" wieder. Außenminister Heiko Maas startete mit dem Airbus A340 zu den Vereinten Nationen nach New York.



Eine defekte Schalteinheit in der Bordelektronik hatte am 29. November 2018 gleich zwei Funksysteme lahmgelegt. Merkels Flug zum G20-Gipfel war abgebrochen und auf den Flughafen Köln/Bonn geleitet worden.