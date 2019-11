Die von der Insolvenz betroffenen Feriengäste sollen von Dezember an entschädigt werden. "Wenn wir die Schadensumme absehen können", werde der Versicherer eine Schadenquote bekanntgeben - also welchen Anteil seines Geldes jeder Kunde zurückbekommen dürfte.

Klar ist allerdings, dass die versicherte Summe bei weitem nicht ausreicht, und dass Geschädigte nur einen Teil ihrer Auslagen zurückbekommen.



Die Ansprüche der Urlauber, die eine Reise bei Thomas Cook bis Ende des Jahres gebucht hatten, aber nicht antreten konnten, summierten sich laut Zurich bis 1. November auf über 250 Millionen Euro. Rund 150.000 Kunden meldeten demnach bisher Ansprüche an. Die Summe, für die Zurich haftet, ist auf 110 Millionen Euro begrenzt.