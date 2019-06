Die häufigste Schlafstörung ist die Insomnie, also die Ein- und Durchschlafstörung. Die ersten Anzeichen: Wenn man an mindestens drei Nächten in der Woche mehr als 30 Minuten benötigt, um einzuschlafen. Am Tage erlebt der Patient Erschöpfung, er hat Aufmerksamkeitsprobleme und emotionale Verstimmungen. "Wenn diese Symptome mindestens vier Wochen lang auftreten, sprechen wir von einer Schlafstörung", sagt Psychologe Hans-Günter Weeß.