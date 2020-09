Die Ankündigung schlug in US-Medien hohe Wellen - kam sie doch just zum Geburtstag der früheren First Lady, Michelle Obama. Diese hatte die Reform für gesünderes Schulessen angestrengt. Demnach sollen die Schüler jeden Tag Gemüse und Obst sowie mehr Vollkorn- und fettreduzierte Milchprodukte in den Kantinen bekommen.