Der Bundesrat hatte in einer kritische Stellungnahme zu Spahns Gesetzentwurf eine Überprüfung in Hinblick auf den Datenschutz gefordert: "Es fehlt an einer klaren Regelung zur Abwägung des angestrebten Nutzens mit dem Re-Identifikationsrisiko und dem Persönlichkeitsrecht der Betroffenen", hieß es in einer Stellungnahme der Länderkammer. Neben Personendaten wie Alter und Geschlecht sollen Informationen zum Versicherungsverhältnis, zum Leistungsbezug und zum Gesundheitsstatus der Versicherten gesammelt werden - ohne vorherige Einwilligung durch die Versicherten, ohne Widerspruchsmöglichkeiten und Löschfristen.