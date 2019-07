Gesundheitsminister Jens Spahn hat seinen Gesetzentwurf zur Digitalisierung des Gesundheitswesens verteidigt. Das Kabinett billigte ihn am Mittwoch. Der CDU-Politiker will, dass bestimmte Apps künftig von den Kassen bezahlt werden. Solche Apps würden verschrieben, um Therapien zu unterstützen, sie würden zudem getestet, auch mit Blick auf Datenschutz und Datensicherheit, versicherte Spahn in der ARD.