Nach dem Wunsch der privaten Anbieter sollen solche Gesundheitsakten-Apps später in die elektronische Gesundheitskarte übergehen. Sicherheitsexperten hingegen wollen die über länger als ein Jahrzehnt entwickelte und erprobte elektronische Gesundheitskarte für den Zugriff von Patienten auf ihre medizinischen Daten nutzen.



Der Datenverkehr soll dann über die bisher aufgebauten Zugriffspunkte der Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen laufen. Die heißen Konnektoren und bieten einen wesentlich höheren Sicherheitsstandard als die Gesundheits-Apps der privaten Anbieter.



Allerdings könnte die digitale Patientenakte dann nur noch von einem PC oder Laptop aus verwaltet werden, nicht via Tablet oder Smartphone. Letzteres will aber Gesundheitsminister Jens Spahn unbedingt durchsetzen. Und er hat die Unterstützung der Anbieter von Gesundheits-Apps dafür.