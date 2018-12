Bitterschokolade enthält wenig Zucker und viel Kakaomasse.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Schokolade kann offenbar Trübsinn in der dunklen Jahreszeit vertreiben. Das liege vor allem am darin enthaltenen Kakaopulver und seinen anregenden, stimmungsaufhellenden Inhaltsstoffen, teilte die Kaufmännische Krankenkasse KKH mit.



Eine Einschränkung schicken die Gesundheitsexperten aber gleich mit: Es komme auf die Menge und die Sorte an. Damit Schokolade ihr Plus für die Gesundheit entfalten könne, sollte sie in kleinen Mengen genossen werden. Zudem gelte: je dunkler, desto besser.