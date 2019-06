In Deutschland fehlt es an Organspendern. Archivbild

Quelle: Waltraud Grubitzsch/ZB/dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eröffnet heute in Kiel einen bundesweiten Tag der Organspende. Der Aktionstag steht unter dem Motto "Richtig. Wichtig. Lebenswichtig." In Deutschland warten fast 10.000 Menschen auf ein neues Organ.



Bundestagsabgeordnete streben derzeit eine Neuregelung der Organspende an. Eine Gruppe um Spahn will, dass alle Volljährigen automatisch als Organspender gelten, außer man widerspricht. Derzeit müssen mögliche Spender vorher aktiv zugestimmt haben.