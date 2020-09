Wir wollen und wir können die Ebola-Situation international in den Griff bekommen. Jens Spahn, Gesundheitsminister

Schon jetzt ist Deutschland nach Regierungsangaben größter Beitragszahler weltweit für den Notfallfonds der WHO - mit bislang 33,6 Millionen Euro. Im Kongo sagt Spahn nun weitere drei Millionen Euro aus seinem Etat für die WHO zu - sowie eine Million, die direkt an die Afrikanische Union fließen soll. "Wir wollen und wir können die Ebola-Situation international in den Griff bekommen, aber dafür braucht es eben jetzt mehr Engagement", erklärt Spahn in Afrika.