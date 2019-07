Kern seiner Idee: Rettungsdienste. Bereitschaftsärzte und Kliniken sollen enger zusammenarbeiten. Notfall-Leitstellen sollen entstehen, die von Ländern, Kommunen und Kassenärztlichen Vereinigungen getragen werden sollen. Zudem soll es sogenannte integrierte Notfallzentren an den Krankenhäusern geben. "Das ist kein kleines Unterfangen. Die Reform setzt an der Wurzel an", sagte heute Spahn, da dafür eine Grundgesetzänderung nötig sei. Daher wolle man jetzt in einen "intensiven Dialog" mit den Ländern kommen. Der Minister verspricht sich einen "Effizienz- und Qualitätsgewinn. Das muss nicht unbedingt mehr kosten", so Spahn.