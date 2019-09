Zusätzlich brauche es aber auch eine bessere Bezahlung in der Pflege in Deutschland, sowohl für Kräfte aus dem Ausland als auch aus dem Inland. Es werde an vielen Stellen gearbeitet, um den Beruf insgesamt attraktiver zu machen, aber: "Der Bedarf ist so groß, dass wir ohne Fachkräfte aus dem Ausland, ihn nicht werden decken können", erklärte Spahn.



Der Gesundheitsminister war im Juli bereits in den Kosovo gereist, um dort Pflegekräfte anzuwerben. Kritiker bemängeln, dass von dort bereits zahlreiche Flüchtlinge, teilweise mit Erfahrung in der Pflege, in Deutschland seien. Doch diese würden abgeschoben. Für solche Fälle gebe es inzwischen entsprechende Lösungen, "dass sie die Ausbildung machen können, dass sie anschließend auch in Deutschland eine Zeit bleiben können." Aber besser sei der direkte Weg über die Arbeitsmigration: "Es Fachkräften, die schon ausgebildet sind auch möglich zu machen, aus dem Kosovo, von den Philippinen, aus Mexiko nach Deutschland zu kommen", sagte Spahn.