Allgemein wird davon ausgegangen, dass etwa zwei Drittel der Menschen mit HIV in Deutschland erwerbstätig sind. Grundsätzlich bestehen für Menschen mit HIV keine Einschränkungen bei der Berufswahl. Es gibt nur einige wenige Ausnahmen, zum Beispiel für bestimmte chirurgische Tätigkeiten, wenn die Viruslast des infizierten Mitarbeiters nicht unter der Nachweisgrenze liegt oder weil HIV-Positive in manche Länder nicht einreisen dürfen (Pilot). Zudem besteht keine Pflicht, den Arbeitnehmer über eine HIV-Infektion zu informieren.



Weitere zehn bis 15 Prozent aller mit HIV in Deutschland lebenden Menschen leiden an Begleiterkrankungen der HIV-Infektion oder Nebenwirkungen der Therapie. Sofern sie bereits vor ihrer Infektion in einer prekären ökonomischen Lage lebten, verschlechtert sich diese nach der HIV-Infektion zusätzlich. Besonders häufig leben HIV-positive Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund in Armut.