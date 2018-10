Die Gesundheitsminister der Länder fordern, Patienten besser zu informieren. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Patienten sollen nach dem Willen der Landesgesundheitsminister eine stärkere Position bekommen und besser informiert werden. Nach jedem Krankenhaus-Aufenthalt sollten sie einen Patientenbrief erhalten, empfahlen die Minister auf ihrer Jahreskonferenz in Düsseldorf.



Bislang gibt es bei der Entlassung zumeist nur den Brief in medizinischer Fachsprache für den Hausarzt. Auch den Patienten sollten demnach Befunde und Behandlungsempfehlungen nicht nur mündlich, sondern dauerhaft mitgeteilt werden.