Tatsächlich sind vorherige Untersuchungen mysteriöser Todesfälle in Gosport immer wieder im Sand verlaufen. Wohl auch, weil die Ärztin gute Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten in Gosport hatte. Sie gab bekannt, dass sie immer nur das Beste für ihre Patienten im Sinn gehabt habe, wenn sie auf den Einlieferungsscheinen: "Make comfortable" vermerkte, was intern als Anordnung zur Vergabe von Opiaten verstanden wurde. 2010 wurde sie von der medizinischen Aufsichtsbehörde zwar abgemahnt, aber konnte mit einer normalen Rente in den Ruhestand gehen.