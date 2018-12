Unterkunft in Sankt Augustin.

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Nach dem Fund einer getöteten 17-Jährigen in Sankt Augustin bei Bonn versucht die Polizei die Tat mit Hilfe von Zeugen zu rekonstruieren. Nach Angaben der Ermittler kannten sich Opfer und Täter.



Der 19-Jährige hatte zugegeben, gewaltsam gegen die Jugendliche vorgegangen zu sein. Die Leiche war in einer Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose in Sankt Augustin gefunden worden. Dort war der Verdächtige als Obdachloser untergebracht. Wegen Totschlags erließ ein Richter Haftbefehl.