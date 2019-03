Angehörige hatten einen Trauermarsch organisiert.

Mit einem Trauermarsch und einem Gedenkgottesdienst haben rund 500 Menschen in Worms an eine getötete 21-Jährige erinnert.



Kurz vor einem Gottesdienst, mit dem am Samstagabend an die mutmaßlich von ihrem Ex-Freund erstochene Frau erinnert wurde, kam es nach Polizeiangaben zu einem Zwischenfall. Ein 29 Jahre alter Mann habe "Allahu Akbar" gerufen. Eine Gefahr für die Gottesdienstbesucher habe nicht bestanden, erklärte die Polizei. Der Mann sei vernommen und wieder entlassen worden.