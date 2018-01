Wilderer verkaufen die Hörner vor allem nach Asien. Quelle: Achim Scheidemann/dpa

Eine Datenbank mit DNA-Proben von Nashörnern kann dabei helfen, Wilderer zu überführen und eine Verurteilung der Täter sicherzustellen. Die Proben können etwa von Wilderern verkaufte Hörner mit getöteten Nashörnern in Verbindung bringen, berichten Forscher der südafrikanischen Universität Pretoria im Magazin "Current Biology".



In der Rhodis genannten Datenbank sind bereits mehr als 20.000 DNA-Proben gespeichert. In Südafrika werden pro Jahr rund 1.000 Nashörner von Wilderern erlegt.