Trauerzüge gab es bereits in anderen Städten im Iran. Archivbild

Quelle: Amir Hesaminejad/Tasnim News Agency/dpa

Vor der Beisetzung des bei einem US-Raketenangriff getöteten iranischen Generals Ghassem Soleimani haben zahlreiche Menschen den Trauerzug durch seinen Geburtsort Kerman begleitet. Der Marsch führte durch das Zentrum der Stadt im Südosten des Iran zum Märtyer-Friedhof, wo Soleimani beerdigt werden sollte.



Wegen des erwarteten Massenandrangs wurde der Dienstag in Kerman zum örtlichen Feiertag erklärt - wie schon der Montag in der Hauptstadt Teheran. In den Tagen zuvor hatte es in mehreren Städten große Trauerzüge gegeben.