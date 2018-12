Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman beim G20-Gipfel.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Die beim G20-Gipfel vertretenen EU-Staaten haben Saudi-Arabien aufgefordert, die Ermittlungen zum Fall des getöteten regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi zu eröffnen.



"Angesichts der außergewöhnlichen Natur des Falles könnte die internationale Dimension dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit der saudischen Ermittlungen zu erhöhen", teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk mit. Es müsse dringend geklärt werden, was am 2. Oktober in Istanbul passiert sei.