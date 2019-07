Carabinieri in Rom. Archivbild

Quelle: Claudio Peri/epa/dpa

Zwei US-Amerikaner haben der Polizei zufolge einen tödlichen Messerangriff auf den Polizisten Mario Cerciello Rega (35) in Rom gestanden. Zuvor hatten die Carabinieri angegeben, bei dem Täter habe es sich wahrscheinlich um einen Nordafrikaner gehandelt, was bei der rechten Regierungspartei Lega scharfe Reaktionen auslöste.



Die zwei 19-Jährigen sind laut Polizei in einem Hotel festgenommen worden. Die mutmaßliche Tatwaffe sei hinter einer Deckenverkleidung in einem Hotelzimmer gefunden worden.