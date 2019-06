Volker Bouffier bei der Trauerfeier.

Bei einem Trauergottesdienst haben 1.300 Menschen in Kassel Abschied vom erschossenen Regierungspräsidenten Walter Lübcke genommen. "Es ist ein trauriger, schmerzlicher und kaum fassbarer Anlass", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier in der Martinskirche.



Der 65-jährige CDU-Politiker Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen-Istha mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Er starb kurz darauf. Motiv und Täter sind unbekannt.