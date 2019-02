«Friday für Future»: Schüler protestieren gemeinsam. Archivbild

Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist gegen ein Verbot oder Sanktionen gegen Schüler, die an den "Fridays for Future"-Demos teilnehmen. "Die Schulen müssen den Spagat schaffen zwischen Verbieten und stillschweigendem Zulassen", sagte GEW-Landeschefin Doro Moritz in Stuttgart.



Die Abwesenheit vom Unterricht sei nicht wie Schwänzen zu werten oder mit einer Strafarbeit zu sanktionieren. In Stuttgart etwa ist für Freitag eine Kundgebung mit 400 Teilnehmern angemeldet.