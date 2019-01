Doch diese Gehaltsforderung wies der Verhandlungsführer der Länder, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), am Montag erneut zurück. "Wenn man das Paket zusammenrechnet, liegt es bei zehn Prozentpunkten in einem Jahr", sagte er. "Und das ist zuviel." Denn jeder Prozentpunkt bedeute Kosten von 1,3 Milliarden Euro. Dbb-Chef Ulrich Silberbach betonte, die Forderung der Gewerkschaften sei berechtigt, die Beschäftigten der Länder müssten den Anschluss halten an die Lohnentwicklung ihrer Kollegen in Bund und Kommunen. Für diese hatten Verdi und Beamtenbund 2018 einen Lohnabschluss von 7,5 Prozent bei einer Laufzeit von 30 Monaten erzielt.