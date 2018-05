Trübes Wasser, stinkende Algenteppiche und schlammige Gewässerböden sind die Auswirkungen der Intensivlandwirtschaft - so der Report. Kunstdünger, Gülle und Pestizidrückstände gelangen über Flussmündungen und den Lufteintrag in die Nord- und Ostsee, aber auch in die mecklenburgischen Kleingewässer. Insbesondere das zunehmende Blaualgenwachstum in der Ostsee wird kritisch bewertet. Sie sind für einige Meeresbewohner giftig und können auch beim Menschen Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Badewarnungen oder sogar Badeverbote werden daher immer häufiger ausgerufen. Auch die Meeresböden geben Anlass zur Sorge. Müllablagerungen und Reste abgestorbener Algen töten die bodennahen Meeresorganismen ab. Folge: Die Böden verwandeln sich in ökologisch tote Zonen. So hat der BUND in seinem Report auch Forderungen aufgestellt, die sich an die Bundespolitik richten. Dazu zählt etwa eine viel ambitioniertere Düngeverordnung und strengere Schutzmaßnahmen für Kleingewässer.