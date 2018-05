Mike Hughes neben seiner selbstgebauten Rakete. Quelle: Waldo Stakes/AP/dpa

Der US-Amerikaner Mike Hughes will mit einem Flug in einer selbstgebauten Rakete beweisen, dass die Welt eine Scheibe ist. Doch den für diesen Samstag geplanten Flug über die Mojave-Wüste musste der Tüftler verschieben.



Er habe keine Genehmigung für den Start auf einem staatlichen Grundstück bekommen, zitierte die "Washington Post" den 61-Jährigen. Zudem gebe es technische Schwierigkeiten. Bei seinem letzten Experiment ähnlicher Art in Arizona hatte Hughes schwere Verletzungen erlitten.