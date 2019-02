Soldaten blockieren einen Grenzübergang nach Brasilien.

Quelle: Ivan Valencia/AP/dpa

Nach der Gewalt an Venezuelas Grenzen haben die USA der Regierung von Präsident Nicolas Maduro mit Gegenmaßnahmen gedroht. Nunmehr sei die Zeit gekommen, die verzweifelten Menschen in Venezuela zu unterstützen, kündigte Außenminister Mike Pompeo auf Twitter an.



"Was für ein kranker Tyrann stoppt Nahrung für hungrige Menschen?", schrieb er. Pompeo kündigte Schritte der USA gegen diejenigen an, "die sich einer friedlichen Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela widersetzen".