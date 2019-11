Demonstranten in der Hauptstadt La Paz.

Quelle: Gaton Brito/dpa

Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Regierung und der Opposition ist in Bolivien ein junger Mann ums Leben gekommen. In Cochabamba seien zudem 95 Menschen verletzt worden, berichten lokale Medien.



In der Ortschaft Vinto steckten Regierungsgegner das Rathaus in Brand, übergossen die Bürgermeisterin mit roter Farbe, schoren ihr das Haar und trieben sie durch die Straßen. Seit der umstrittenen Präsidentenwahl am 20. Oktober liefern sich die politischen Lager erbitterte Auseinandersetzungen.