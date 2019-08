Vermummte Frauen greifen einen Mann in Mexiko-Stadt an.

Quelle: Emilio Espejel/AP/dpa

Bei einem Protestmarsch gegen Gewalt gegen Frauen in Mexiko-Stadt ist es zu Ausschreitungen gekommen. Hunderte Frauen demonstrierten am Freitagabend (Ortszeit) im Herzen der Hauptstadt, nachdem in den vergangenen zwei Wochen zwei junge Frauen unabhängig voneinander angegeben hatten, in Mexiko-Stadt von Polizisten vergewaltigt worden zu sein. An mehreren Orten wurde Feuer gelegt - unter anderem in einer Polizeiwache und an einem Denkmal zur Unabhängigkeit Mexikos.



Vermummte Frauen zerstörten zudem eine Bushaltestelle und beschädigten einige Polizeiautos. Mehrere Menschen wurden mit Farbe besprüht. Ein Mann streckte einen Fernsehreporter während eines Live-Berichts mit einem Fausthieb nieder. Medienberichten zufolge gab es 17 Verletzte, darunter 14 Polizisten und zwei Journalisten. Es hatte bereits in den Tagen zuvor Demonstrationen gegeben.