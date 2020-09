Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).

Quelle: Sebastian Kahnert/zb/dpa/Archivbild

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat entsetzt auf den Gewaltausbruch bei der Indymedia-Demonstration reagiert. "Was geht in Menschen vor, die so hassen? Sie wüten gegen alles, alles, für das wir täglich eintreten: gegen Respekt, gegen Demokratie und Rücksicht und Toleranz", erklärte Jung.



Eine "verbrecherische Gruppe" habe das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Demonstration hemmungslos ausgenutzt. "Auf diese Kriminellen kann es nur eine Antwort geben: einen starken Staat", so der Stadtchef.