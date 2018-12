Am Mittwoch verkündete die Wahlkommission überraschend, dass in zwei östlichen Städten die Wahl bis März verschoben werde. Dabei soll der neue Präsident bereits im Januar vereidigt werden. Begründet wurde die Verschiebung damit, dass Beni und Butembo in einer Zone liegen, in der das tödliche Ebola-Virus ausgebrochen ist. Eine Million Wahlberechtigte sind davon betroffen. In beiden Städten gibt es zahlreiche Anhänger der Opposition, die gegen die Verschiebung demonstrierten. Polizisten gingen mit Schüssen und Tränengas gegen Proteste vor. Aus Kreisen von Gesundheitsbehörden hatte es eigentlich geheißen, dass Vorkehrungen gegen eine Weiterverbreitung des Ebola-Virus bei der Wahl getroffen worden seien.



Das gegen Ebola in der Region kämpfende Internationale Rettungskomitee musste seine Arbeit einstellen und warf der Wahlkommission vor, Ebola als politischen Vorwand zu benutzen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in unmittelbare Gefahr zu bringen. Der im August offiziell bekanntgegebene Ebola-Ausbruch ist einer der schwierigsten im Kongo. Medizinische Teams wurden mit Angriffen von Rebellen und dem Widerstand einer Bevölkerung in einer Region konfrontiert, die bislang von Ebola verschont geblieben war.