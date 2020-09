Die Proteste im Irak gehen trotz Appellen der Regierung weiter. Mindestens vier Menschen wurden nach Angaben der irakischen Sicherheitsbehörden allein Freitag in Bagdad getötet. Seit Dienstag kamen bei den Protesten in der irakischen Hauptstadt und in größtenteils schiitischen Provinzen im Süden des Landes nun mindestens 45 Menschen ums Leben. Nun hat der einflussreiche schiitische Geistliche Muktada al-Sadr die Regierung zum Rücktritt aufgefordert. Die Regierung solle zurücktreten und Neuwahlen sollten unter der Aufsicht der Vereinten Nationen stattfinden, teilte Al-Sadr am Freitag mit. Niemand solle angesichts der Ereignisse ruhig bleiben.