Auch Frontex-Beamte selbst sollen an der Gewalt beteiligt sein.

Quelle: Marius Becker/dpa

Nach Berichten über Menschenrechtsverletzungen unter den Augen der EU-Grenzschutzagentur Frontex hat die EU-Kommission Aufklärung versprochen. Man werde den Anschuldigungen nachgehen und angemessene Schritte einleiten, sagte eine Sprecherin. "Jede Form von Gewalt oder Missbrauch an Migranten und Flüchtlingen ist inakzeptabel."



Berichten zufolge nimmt Frontex Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen hin, auch Frontex-Beamte selbst sollen an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sein.