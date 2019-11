Es geht nicht darum, dass Menschen blöd sind und es ist auch selten so, dass sofort der erste Schlag oder die erste Gewalttat stattfindet. Eva Inderfurth, Sozialarbeiterin

"Ganz häufig sind Frauen bei uns, die sagen: 'Ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert'", erzählt Inderfurth. Doch hinter häuslicher Gewalt stecke eine Dynamik, die viel komplexer sei, als von außen betrachtet. "Es geht nicht darum, dass Menschen blöd sind und es ist auch selten so, dass sofort der erste Schlag oder die erste Gewalttat stattfindet. Meistens fängt es viel subtiler an", erklärt sie. "Die betroffenen Frauen befinden sich auf einmal in einer Situation, in die sie selbst nicht fassen können, hineingeraten zu sein."