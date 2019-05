2009 wurde zum Thema sexualisierte Gewalt in bewaffneten Konflikten die Position einer Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs geschaffen: Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conlict. Seit Juni 2017 bekleidet Pramila Patten aus Mauritius das Amt im Rang einer UN-Untergeneralsekretärin.