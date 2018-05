Doch es ist nicht das Ausmaß an Gewalt, welches Ella an diesem Tag dazu bewegt, die Polizei zu rufen: "Unser Sohn war dabei und hat alles gesehen. Das war für mich die rote Linie zu sagen: So, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt muss gehandelt werden." Die Polizei erteilt dem Ehemann Wohnungsverbot und vermittelt Ella an die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt in Magdeburg.