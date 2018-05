Monika Hauser: Wir sehen immer nur die Spitze des Eisbergs, wenn so was an die Öffentlichkeit kommt. Die Gewalt ist immer da, vollzieht sich aber vor allem im Verborgenen. Es zeigt sich auch, dass wir nach wie vor in männerdominierten Strukturen leben, die solche Gewalt erst ermöglichen, denn zu viele Männer nutzen ihre Macht aus, indem sie übergriffig werden.