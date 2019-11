Gewalt gegen Frauen - Proteste in Paris.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Zehntausende Menschen haben in Frankreich gegen Gewalt protestiert, die sich gegen Frauen richtet. Zahlreiche Teilnehmer in Paris trugen lila Spruchbänder oder Plakate. Proteste gab es auch in anderen Städten, wie Medien berichten. Auch in Rom gingen Tausende auf die Straße.



In Frankreich zählten Initiativen 137 Frauen, die in diesem Jahr getötet wurden. Im vergangenen Jahr gab es nach offiziellen Angaben 121 Todesopfer. In Italien wurden in diesem Jahr laut Medien 94 Frauen ermordet.